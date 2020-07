Nabestaande wil compensatie van Duitse spoorwegen voor Holocaust-slachtoffers

De Duitse spoorwegen moeten excuses maken en compensatie betalen voor hun aandeel in de vervolging van Joden, Sinti en Roma. Dat vindt Holocaust-nabestaande Salo Muller. Via een brief aan onder anderen bondskanselier Angela Merkel heeft hij een claim neergelegd bij de Duitse staat en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn.

Vanaf de Nederlandse grens vervoerde de Deutsche Reichsbahn in de Tweede Wereldoorlog Joden, Sinti en Roma naar de vernietigingskampen. Onder de slachtoffers waren de ouders van Muller. "Ik verwijt het spoorbedrijf dat ze willens en wetens Joden hebben vervoerd naar de concentratiekampen en dat die Joden daar allemaal op een vreselijke manier zijn omgebracht", zegt Muller tegen Nieuwsuur.

Tegemoetkoming

Eerder wist Muller de NS te overtuigen om voor haar rol bij de transporten in Nederland de overlevenden een financiële tegemoetkoming te geven. De NS transporteerde in de oorlog Joden, Sinti en Roma naar doorgangskamp Westerbork. 75 jaar na de oorlog keerde het spoorbedrijf overlevenden en nabestaanden bedragen tot 15.000 euro uit.

Nu wil Muller dat ook de Duitse spoorwegen het leed erkennen dat ze de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust hebben aangedaan. "Ik wil erkenning van ze hebben en bij erkenning zit altijd een tegemoetkoming."