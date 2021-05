Recordaantal van 5000 migranten weten Spaanse enclave Ceuta te bereiken

Op video's op sociale media is te zien dat de migranten het strand aan de Spaanse kant op rennen:

Een woordvoerder van de Spaanse regering zei dat complete families zwemmend of met een opblaasboot de golfbreker wisten te passeren die op de grens tussen Ceuta en de Marokkaanse plaats Fnideq ligt. De Marokkaanse politie greep niet in.

Ruim 5000 migranten zijn erin geslaagd om vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken, meldt de Spaanse regering. Dat is een recordaantal op één dag. Onder hen bevinden zich zo'n 1500 minderjarigen.

Het vermoeden is dat deze migranten uit Fnideq komen en dat er meer zullen volgen, zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg. "Fnideq was een levendige stad met 78.000 inwoners. De gemeente leefde van de handel met Ceuta, maar kwam in maart vorig jaar tot stilstand door de coronacrisis. Restaurants, winkels en bedrijven moesten sluiten."

Spanje heeft in verband met de komst contact opgenomen met Marokko. Het is nog onduidelijk of de migranten worden teruggestuurd.

Spanje stuurt 200 extra agenten naar Ceuta om de orde te handhaven. Daar zitten oproerpolitie en grensbewakers bij.

In april zwommen meer dan honderd Marokkanen naar Ceuta. De meesten werden binnen twee dagen teruggestuurd. Migranten die over de hekken van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla klimmen, hebben in Spanje geen recht op asiel. Alleen minderjarigen die zonder begeleider naar Spanje zijn gekomen, mogen blijven.

Diplomatiek conflict

Spaanse media schrijven dat Marokko en Spanje een conflict hebben. De Marokkaanse geheime dienst ontdekte in april dat de secretaris-generaal van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in een ziekenhuis in Noord-Spanje lag. Marokko zou Spanje hebben gewaarschuwd dat dit consequenties zou hebben.

Polisario streeft naar onafhankelijkheid van Westelijke Sahara, een woestijnachtig gebied ten zuiden van Marokko. Marokko bestuurt het grootste deel van het gebied, Polisario een aantal dunbevolkte gebieden. VN-waarnemers controleren vanuit een bufferzone op de naleving van de wapenstilstand.

Ongekend

In Ceuta is een opvangloods waar 200 mensen terechtkunnen, maar niet 3000. Spaanse media melden dat er groepjes Marokkanen door de stad zwerven die ook niet weten waar ze nu naartoe moeten.

"Dit is een ongekende diplomatiek crisis", zegt Zoutberg. "Als Marokko echt besloten heeft om niemand nog tegen te houden, is de situatie onhoudbaar."