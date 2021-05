Estafettezwemsters komen in Boedapest nipt tekort voor EK-goud

Zilver voor estafettevrouwen op 4x100 vrij bij EK - NOS

Na jaren weg te zijn geweest, waren ze er in de akelig lege Duna Arena van Boedapest dan eindelijk bijna weer. Even leek het er maandag naar uit te zien dat de tijden van de Golden Girls herleefden, de periode dat de Nederlandse estafettezwemsters de 4x100 meter vrije slag naar hun hand zetten. Maar het bleef bij zilver op de EK. Slechts 0,12 seconden scheidden het Oranje-viertal ditmaal van de Europese titel. En dat zat met name Ranomi Kromowidjojo niet lekker. "Laat dit een les voor Tokio zijn."

Kromowidjojo (53,56), Kira Toussaint (54,61), Marrit Steenbergen (54,13) en slotzwemster Femke Heemskerk (51,99) kwamen gezamenlijk tot 3.34,29. Een goede tijd, zo klonk het eensluidend, maar beslist niet goed genoeg, oordeelde 'Kromo'. "Ik heb nu niet iets van: wauw, wat hebben we het goed gedaan." 'Zo'n zin om titel te pakken' Het was, kortom, een typisch geval van goud verliezen in plaats van zilver winnen. Dat Groot-Brittannië het viertal met een halve armlengte voor bleef (3.34,17) deed pijn. "Zo jammer, want een gouden medaille had er hier echt ingezeten", vatte Heemskerk de algemene gevoelens samen. "Godsakke, ik had net zo'n zin om hier Europees kampioen te worden. In 2018 lukte het in Glasgow ook al niet. Dan zal ik dus nóg een EK moeten zwemmen om die titel te pakken."

Heemskerk en Kromowidjojo, de twee laatst overgebleven Golden Girls na het afscheid van Inge Dekker en Marleen Veldhuis, plaatsten de gezwommen tijd ogenblikkelijk in olympisch perspectief. Met Kira Toussaint en Marrit Steenbergen als nieuwkomers in het collectief zal het sneller moeten om over twee maanden in Japan aanspraak te maken op een podiumplek. "Laat dit een les zijn voor Tokio", klonk het waarschuwend uit de mond van Kromowidjojo.

'Moet harder' In het Land van de Rijzende Zon zal op 24 juli een tijd van 3.31,3 nodig zijn voor het betreden van het ereschavot, zo schatte Heemskerk in. Haar splittijd bleef slechts 0,03 seconden verwijderd van haar snelste 100 meter met vliegende start. "Niemand valt iets te verwijten", zo begon ze na de race haar betoog. "Maar in Tokio zal het écht harder moeten. We moeten allemaal een seconde van deze tijd afhalen. Dan ben je er."

Eerder op de avond lagen de zwemsters ook al in het water en plaatste zowel Kromowidjojo (24,14) als Heemskerk (24,41) zich voor de eindstrijd op de 50 vrij, die dinsdag op het programma staat. De snelste tijd kwam op naam van Pernille Blume. Met 24,06 zette de Deense de beste tijd van het seizoen op haar naam. De Zweedse titelverdediger Sarah Sjöström is in de Hongaarse hoofdstad niet van de partij. Zij brak enkele maanden geleden haar arm en hoopt volgende maand haar rentree in het bad te maken. Estafettemannen naar record en limiet Bij de estafettemannen overheerste maandagavond ondanks de achtste en laatste plaats in de eindstrijd de tevredenheid. Nyls Korstanje (48,86), Stan Pijnenburg (47,79), Thom de Boer (49,03) en Jesse Puts (48,11) zwommen in Boedapest het belegen Nederlandse record op de 4x100 vrij uit de boeken. Het viertal dook met 3.13,79 ruimschoots onder de tijd die zestien jaar, negen maanden en twee dagen (sinds de Olympische Spelen van 2004 in Athene) met 3.14,36 op naam stond van Johan Kenkhuis, Mitja Zastrow, Klaas Erik Zwering en Pieter van den Hoogenband. De tijd in Boedapest bleek tevens ruimschoots voldoende voor een olympisch startbewijs.

In de halve eindstrijd op de 100 school bij de mannen was de Britse wereldrecordhouder Adam Peaty eens te meer een klasse apart. De man die al zes jaar ongeslagen is op het nummer klokte in de akelig lege Duna Arena 57,67. Arno Kamminga, de enige andere zwemmer die op de 100 school ooit onder de magische grens van de 58 seconden dook, tikte aan in 58,74 en gaat daarmee als derde naar de finale van dinsdag.

'WK-niveau' "Het gaat in een halve finale niet om de tijd, maar om plaatsing bij de laatste acht", vatte Kamminga zijn race samen. Dat hij zich bij de laatste acht plaatste, zegt volgens hem alles over zijn vorm. "Op de schoolslag is het Europese startveld het beste van de wereld. Wat hier in het water ligt is van WK-niveau. De vijf besten op de 100 school liggen dinsdag in de finale. Het is heerlijk om op deze wijze in het toernooi te groeien." Bekijk hieronder de race van Kamminga, zijn reactie en een interview met zijn rivaal Adam Peaty.