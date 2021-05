Wielerkoers ZLM Tour gaat ook dit jaar niet door

De 33ste editie van de ZLM Tour, die op 9 juni zou beginnen, is verplaatst naar volgend jaar. De vijfdaagse koers door Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

De organisatie krijgt de vergunningen voor de wedstrijd, die door vijf verschillende veiligheidsregio's en meer dan dertig verschillende gemeenten zou gaan, niet rond.

"Bij de start- en finishplaatsen konden we wel garanderen dat er geen publiek zou staan, maar langs de route konden we dat niet. We hebben daardoor niet alle noodzakelijke vergunningen gekregen en hebben de koers moeten uitstellen", legt Niels Geven van de organisatie van de koers uit.

Vorig jaar ging er ook al een streep door de ZLM Tour, vanwege de coronapandemie. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Mike Teunissen.