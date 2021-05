Sagan sprint naar dagsucces in Giro, roze trui blijft om schouders Bernal

Peter Sagan heeft de tiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De 31-jarige Slowaak, die één keer eerder een rit in de Ronde van Italië won, was nipt sneller dan Fernando Gaviria.

Klassementsleider Egan Bernal, die vandaag voor het eerst de roze trui om zijn schouders had, kwam niet in de problemen en gaat de eerste rustdag in Italië in als nummer één van het algemeen klassement.

De tiende etappe was met 139 kilometer van L'Aquila naar finishplaats Foligno de kortste van deze Giro. Een uitgelezen kans voor sprinters, vanwege het overwegend vlakke parcours.

Al snel had zich een kopgroep van vijf gevormd, met onder anderen - voor de tweede keer deze Ronde van Italië - Taco van der Hoorn. In de derde etappe lukte het de Nederlander van Intermarché-Wanty zijn vlucht winnend af te sluiten, maar nu hield het peloton de kopgroep binnen schootsafstand. De voorsprong van de vijf kwam nooit boven de twee minuten uit.

Wachten voor spoorwegovergang

De koplopers werden onderweg ook nog eens gehinderd door spoorbomen die omlaag gingen. De jury liet daarop ook het peloton even inhouden, maar de voorsprong was toen al gedaald tot anderhalve minuut.