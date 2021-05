Kuipers: operaties kunnen versneld weer worden hervat

De coronadruk op de ziekenhuizen loopt snel terug, wat betekent dat de eerste uitgestelde 'gewone' operaties weer in versneld tempo kunnen worden opgestart. Hoe snel dat kan gebeuren, zal van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen, afhankelijk ook van hoe urgent een ingreep is. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vanmiddag bij zijn wekelijkse persmoment.

Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit kwam vorige week naar voren dat er nog altijd meer dan 40 procent minder operatiekamers beschikbaar zijn voor reguliere ziekenhuiszorg. Maar in de ziekenhuizen is de situatie nu in rap tempo aan het verbeteren. Ten opzichte van de piek in de tweede week van april liep het aantal opnames van covidpatiënten de afgelopen week met 26 procent terug.

Met name zestigers en zeventigers komen door de vaccinaties steeds minder snel in het ziekenhuis terecht. Dat zorgt er volgens Kuipers voor dat er op korte termijn al bedden vrijkomen op IC's en verpleegafdelingen voor andere patiënten.

'Probleem nog niet over'

Toch herbergen de Nederlandse ziekenhuizen in totaal nog altijd zo'n 2200 covidpatiënten, benadrukte de ziekenhuisvoorman. "Dit probleem is niet in een keer over. En het zal wel een tijd gaan duren voordat de wachtlijsten in de reguliere zorg zijn weggewerkt, want de achterstanden zijn aanzienlijk."

Kuipers zou het dan ook geen goed idee vinden om nu in versnel tempo coronamaatregelen af te bouwen. Het kabinet wil pas over twee weken beslissen over de volgende stap in het versoepelingsproces en dat vindt hij verstandig. "Ik ben positief gestemd door deze ontwikkelingen, maar laten we het nog even aankijken."

Kuipers noemde de dalende coronacijfers 'ontzettend goed nieuws' voor de reguliere zorg: