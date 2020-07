Heathrow dringt aan op snelle coronatest voor reizigers

De Londense luchthaven Heathrow heeft de Britse regering verzocht om snel een coronatest voor arriverende passagiers in te voeren. Volgens topman John Holland-Kaye riskeert het Verenigd Koninkrijk het te verliezen van andere Europese luchthavens.

"Onze Europese concurrenten zijn ons vooruitgesneld met het testen van passagiers", stelt Holland-Kaye. "Het VK moet passagiers gaan testen, en snel ook." Heathrow zag het aantal passagiers in het tweede kwartaal teruglopen met 96 procent. Het goederentransport viel terug met 30 procent.

Minister Oliver Dowden zegt de frustratie van de topman van Heathrow te begrijpen, maar hij wijst erop dat de incubatietijd van het virus lang kan zijn. "Mensen meteen testen aan de grens is geen wondermiddel."

Verschillende maatregelen

Wereldwijd worden er steeds meer maatregelen op luchthavens genomen, met als doel te voorkomen dat de passagiers van binnenkomende vluchten het virus meenemen en verspreiden. Zo is Duitsland begonnen met het opzetten van testcentra bij vliegvelden. Iedereen die terugkeert uit een zogenoemd risicogebied kan daar vrijwillig worden getest, op kosten van de Duitse overheid. Na een negatieve test mag de verplichte quarantaine van twee weken worden beëindigd, meldt ZDF.

Frankrijk verplicht sinds kort reizigers uit zestien risocolanden bij binnenkomst een test te ondergaan en in de Amerikaanse staat Alaska moeten niet-inwoners van de staat een negatieve coronatest kunnen overleggen.

In IJsland kunnen reizigers bij aankomst kiezen voor een test of twee weken zelfquarantaine. Als er voor een test wordt gekozen, vraagt het land mensen binnen te blijven tot de uitslag bekend is. Dubai verplicht reizigers uit 29 landen bij aankomst een negatieve test in te leveren. Die passagiers worden dan nog eens getest in het emiraat en moeten in zelfisolatie tot de uitslag bekend is.

Schiphol volgt overheid

Op Schiphol worden mensen op binnenkomende vluchten niet getest op corona. Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat daarmee de lijn van de overheid wordt gevolgd. "Vooralsnog bestaat dat uit het controleren van gezondheidsverklaringen en het wijzen op bijvoorbeeld de quarantaineregels."

Op basis van cijfers die de Volkskrant opvroeg bij de GGD Kennemerland blijkt dat sinds juni zeker 56 vluchten zijn geland op het vliegveld met minimaal één passagier aan boord die kort daarna positief testte. Achttien van die vluchten landden in de afgelopen anderhalve week. Volgens de GGD is dat te verklaren door de toename van het internationale vliegverkeer.

Vanuit de Kamer wordt er inmiddels op aangedrongen om coronatests in ieder geval in te voeren voor mensen die arriveren vanuit een risicoland. Schiphol benadrukt dat het besluit om passagiers proactief te testen aan de overheid is. "En als zoiets wordt besloten, zullen wij uiteraard volledig meewerken en waar mogelijk faciliteren", zegt de woordvoerder van de luchthaven.