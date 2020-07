Tientallen tips over zaak-Marken, ook over auto's met schade

Bij de politie Zaanstreek-Waterland zijn sinds gisteravond tientallen tips binnengekomen over de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken die afgelopen weekend dood werd gevonden. De politie vermoedt dat ze is aangereden en dat de dader ervandoor is gegaan.

Het meisje verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag haar huis, omdat ze boos was dat ze om middernacht naar bed moest. Rond 04.00 uur werd ze door de politie gevonden in de berm langs een dijk een paar kilometer van haar huis.

Haar moeder Trijntje Boes deed gisteravond in talkshow Op1 een oproep aan de automobilist om zich te melden. "Verlos jezelf van het idee wat je gedaan hebt, dat verander je niet meer."

Boes hoopt dat de dader over de brug komt: