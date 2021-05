Publiek welkom bij play-offduels, wel toegangstesten vereist

Goed nieuws voor de voetbalfans die hun club richting Europees voetbal willen schreeuwen of dat extra steuntje in de rug willen geven in de wedstrijden om promotie en degradatie. Ze zijn welkom bij de play-offwedstrijden, maar moeten dan wel toegangstest ondergaan.

De thuisclubs mogen beperkt publiek toelaten in het kader van de pilots van de overheid met toegangstests. Met deze pilots wordt er gekeken naar onder meer de werking van de CoronaCheck-app, de ICT en de infrastructuur. Bij de pilots mogen bezoekers alleen naar binnen op vertoon van een geldig (gratis) testbewijs. Zij moeten zich bovendien aan de basismaatregelen houden: anderhalve meter afstand bewaren, handen wassen, mondkapje op waar dat verplicht is en bij klachten thuisblijven.

Vanwege de coronabeperkingen gaat het bij deze wedstrijden enkel om thuispubliek. De clubs die uit spelen, kunnen volgens de regels van de pilot in het eigen stadion de wedstrijd op een groot scherm laten zien.

Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta zijn 6.500 fans welkom in het stadion. FC Utrecht laat 3.000 supporters toe bij het duel met FC Groningen.

Play-offs en eredivisie vrouwen

De play-offs voor Europees voetbal vinden op 19 mei (halve finales) en 22 mei (finale) plaats. De nummer vijf tot en met acht van de eredivisie komen tegen elkaar uit met als inzet een plaats in de tweede kwalificatieronde voor de Europa Conference League. De play-offs voor promotie/degradatie worden op 20 en 23 mei gespeeld.

Vanwege de late start van de competitie door de eerdere coronabeperkingen en de start van het EK voetbal op 11 juni zijn er geen returns mogelijk dit jaar.

Ook bij het duel in de eredivisie vrouwen tussen PSV en FC Twente op 30 mei is publiek welkom.