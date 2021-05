Bij de Gold Race begon het te kriebelen bij Dumoulin: 'Ik heb lol op de fiets'

Dumoulin: 'Doe het niet alleen, maar ga veel duidelijker uitspreken hoe ik het wil' - NOS

Hij was een van de weinige toeschouwers bij de Amstel Gold Race, op zondag 18 april. Op die dag, toen Tom Dumoulin op uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet aan het parcours stond, begon het weer te kriebelen bij de Giro-winnaar van 2017 die zijn wielercarrière op pauze had gezet. "Daarvoor heb ik niet echt serieus getraind, maar het was leuk bij de Gold Race. Dat was wel hét moment", licht Dumoulin zijn terugkeer in het peloton toe. "Ik kwam er daar achter dat de wondere wereld van de koers een wereld is waar ik heel veel plezier en lol heb beleefd."

Tom Dumoulin bij de Amstel Gold Race - nos

Een kleine drie maanden daarvoor besloot Dumoulin tijdelijk te stoppen als profrenner. Het plezier in het topsportleven was hij kwijtgeraakt. "Ik wil het voor iedereen goed doen, maar daarbij ben ik mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten. Wat wil ik, de mens Tom Dumoulin met mijn leven op dit moment?", vroeg hij zich eind januari af. 'Wandelen, de tuin omspitten en een beetje fietsen' Over die vragen wilde Dumoulin rustig kunnen nadenken en dat heeft hij gedaan. "Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb de tuin omgespit, veel gewandeld en ben toen weer een beetje gaan fietsen." "Ik heb lol op de fiets, dat vind ik nog steeds heel leuk", omschrijft Dumoulin één van de dingen die hij de afgelopen maanden over zichzelf heeft geleerd. "Begin mei heb ik gesprekken gevoerd met Richard Plugge (manager van zijn ploeg Jumbo-Visma, red.) met de Olympische Spelen in het achterhoofd." Dumoulin droomt van olympisch goud op de tijdrit. Vier jaar geleden was hij er dichtbij, maar mede door een polsblessure kwam hij in Rio de Janeiro niet verder dan zilver. In Tokio jaagt hij op goud.

