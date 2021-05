Moeder Timber uitzinniger om EK-voorselectie dan debutant zelf: 'Ben vrij koud'

"Ja, gek", is de eerste reactie van Jurriën Timber als het gaat over zijn naam in de EK-voorselectie van het Nederlands elftal. De Ajacied is tegelijkertijd trots en verrast door de keuze van bondscoach Frank de Boer.

"Het was niet dat ik er geen rekening mee hield, maar ik ging er ook niet vanuit", zei de verdediger na de laatste competitiewedstrijd met Ajax, waarbij Vitesse met 3-1 werd verslagen.

De 19-jarige Utrechter, die zowel centraal als rechts in de verdediging kan spelen, is dit seizoen doorgebroken bij de landskampioen. Vanaf januari kreeg hij een basisplaats en hield hij zich ogenschijnlijk makkelijk staande, ook in Europa.