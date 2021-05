Tijdschrift Esquire verdwijnt, nieuwe uitgever gezocht voor Vogue

Uitgeverij Hearst gaat stoppen met acht van de twintig merken. Onder meer mannenmagazine Esquire, de onlinemarktplaats voor luxe merken Designer Vintage en tijdschrift voor geldzaken FiscAlert gaan verdwijnen. Het is nog niet bekend of mensen hun baan gaan verliezen en zo ja, hoeveel.

Hearst stopt waarschijnlijk ook met National Geographic Traveler, Elle Eten.nl, Vogue, Vogue Living en Glamour. Voor die laatste drie wordt een nieuwe uitgever gezocht.

'Eisen consument'

Volgens Hearst, ook bekend van titels als JAN en Quote, heeft de coronacrisis een al eerder geplande reorganisatie versneld. Het bedrijf noemt veranderingen in consumentengedrag, mediaconsumptie en behoeften van adverteerders als belangrijkste redenen om te schrappen in het aanbod.

"Om aan de veranderende eisen van consumenten en adverteerders te voldoen, moet Hearst Netherlands transformeren", laat de uitgeverij weten.

Ook Hitkrant en Girlz weg

Helemaal vast staat het besluit overigens nog niet. Hearst wil het advies van de ondernemingsraad afwachten. Dat wordt nog deze maand verwacht.

Ook uitgever Audax heeft aangekondigd te stoppen met een aantal titels. De tijdschriften Hitkrant, Girlz en CosmoGirl! zijn volgens Audax niet rendabel genoeg meer. Daar zijn inmiddels ontslagen gevallen. Om hoeveel werknemers het gaat, is niet bekend.