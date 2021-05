Vrouw (27) overleden na schietincident met automatische wapens in Amsterdam

De auto werd gisteravond rond 19.40 uur onder vuur genomen op de Maassluisstraat. De vrouw reed door en werd later gewond opgenomen in het ziekenhuis. Daar bezweek ze vannacht. Wie de Amsterdamse is en waarom ze is beschoten, wil de politie nog niet kwijt.

De bestuurder van de auto die gisteravond werd beschoten in Amsterdam Nieuw-West blijkt getroffen en is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie. De vrouw van 27 zat samen met een ander in de auto. Die bijrijder bleef ongedeerd.

In de August Vermeylenstraat werd later een bestelauto in brand gestoken. Of er een verband is tussen het uitgebrande voertuig en de schietpartij, wordt onderzocht.

In verband met de zaak is een 20-jarige man opgepakt. De politie heeft niet bekendgemaakt waarvan hij precies wordt verdacht. Ook over de toedracht is verder niets gemeld.

Gisteravond werd gemeld dat er drie verdachten waren opgepakt in de zaak, maar naar nu blijkt waren die arrestaties niet vanwege het schietincident in de Maassluisstraat. Het drietal had wel een airsoftwapen in de achterbak.

Na de schietpartij zijn in meerdere ramen in een appartementencomplex van vier verdiepingen aan de Maassluisstraat kogelgaten gevonden. In de woningen zelf raakte voor zover bekend niemand gewond.