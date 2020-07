Fiscus na boze tweets: kinderopvangouders krijgen extra tijd bewijs

Mensen die op vakantie zijn en niet binnen twee weken bewijsstukken kunnen inleveren over hun kinderopvangtoeslag, hoeven niet bang te zijn voor consequenties. Ze krijgen extra tijd, laat de Belastingdienst weten na boze tweets van CDA-Kamerlid Omtzigt.

Omtzigt is kwaad omdat veel ouders die in 2019 kinderopvangtoeslag ontvingen, begin juli een brief van de Belastingdienst kregen, waarin stond dat zij twee weken de tijd hebben om aan te tonen dat zij niet hebben gefraudeerd. Deze "belachelijk korte termijn" levert volgens hem veel stress op.

In de zomervakantie

Omtzigt stelt hier Kamervragen over aan staatssecretaris Van Huffelen. "Wie heeft bedacht dat een manier om dit recht te zetten is om de termijn van de eerste brief te verkorten van vier naar twee weken, hierover de Kamer niet te informeren en die brieven in de zomervakantie te gaan versturen, terwijl het toch evident is dat veel ouders niet binnen twee weken de stukken kunnen aanleveren?"

SP-Kamerlid Leijten, met wie Omtzigt samen opkomt voor ouders die gedupeerd zijn in de zaak over de kinderopvangtoeslag, steunt haar CDA-collega.