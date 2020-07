Nieuwe aantijgingen in turnschandaal: 'Ik ben lang in therapie geweest'

In aanloop naar die persconferentie doen nog eens drie turnsters een boekje open over de methodes van Wevers. "Er was geen ruimte voor gevoel en emotie. Het ging alleen om presteren. Je kreeg niet de kans om kind te zijn."

Getuigenissen over intimidatie en vernedering houden de Nederlandse turnwereld in hun greep. Na de bekentenis van Gerrit Beltman over grensoverschrijdend gedrag richtte de aandacht zich voornamelijk op bondstrainer Vincent Wevers. Hij werd afgelopen zondag in Studio Sport beschuldigd van 'onmenselijk gedrag' door oud-turnster Joy Goedkoop.

Een van de drie begon eind jaren tachtig als zevenjarige in Wevers' trainingsgroep en stopte toen ze dertien was. Het verhaal dat Goedkoop zondag op televisie vertelde kwam haar bekend voor en mede daarom wil ook zij nu haar ervaringen delen, zij het anoniem. "Anders is het alsof je hem afvalt. Zelfs na dertig jaar voel ik dat nog zo."

De drie turnsters willen anoniem blijven, hun namen zijn bij de redactie van de NOS bekend. Eensgezind stellen ze dat Wevers met zijn aanpak ver over de grens van het toelaatbare ging en daarmee een structureel onveilig klimaat in de turnhal schiep.

De directeur van de ethische commissie van de turnbond, Alex McLin, roept turners op zich bij zijn organisatie te melden, als er bij de nationale bond geen luisterend oor gevonden wordt. "We hebben genoeg verklaringen gehoord om te zien dat het een cultuurprobleem is."

Ook Morinari Watanabe, voorzitter van de internationale turnbond FIG, heeft zich uitgelaten over de onthullingen van turnsters in verschillende landen. "Hun openheid geeft mij hoop. Er is de wil om iets te veranderen. Tegen de turners die zich uit durven spreken, zou ik willen zeggen: jouw stem doet ertoe en het is nooit te laat om je in te zetten voor veranderingen."

Het onderzoek zal gedaan worden door onder anderen Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht. Over de precieze invulling van haar onderzoek kan ze nog geen mededelingen doen. "We zijn hard bezig de onderzoeksmethodiek op te stellen. We gaan op zoek naar de aard en omvang en we toetsen de instrumenten van de bond. Daarvoor moet die opzet heel zorgvuldig gemaakt worden."

Turnbond KNGU kondigde vorige week al een onafhankelijk onderzoek aan naar misstanden in de sport. Een van de anonieme turnsters zegt niet eerder naar de bond te zijn gestapt met haar verhaal. "Want er was altijd wel een deel in mij dat zei: zo was het nu eenmaal."

Ondanks het statement van de Nederlandse turnsters versterken de getuigenissen van de drie turnsters die zich nu hebben gemeld het beeld dat Goedkoop schetste over de methodes van Wevers. Het voor elke sporter onontbeerlijke gevoel bij de eigen trainer in veilige handen te zijn, ontbrak volledig. De angst regeerde.

"Ik was bang voor hem. De sfeer in de zaal sloeg om als hij er was", zegt een turnster die zo'n tien jaar geleden geregeld werd begeleid door Wevers en samen trainde met onder anderen zijn dochters Sanne en Lieke. "Met mijn eigen trainer was er wel ruimte voor een lolletje, maar als hij in de zaal was, had je het gevoel dat je op je tenen moest lopen."

'Alarm was het codewoord'

"Ik was altijd jaloers op de groep met oudere turnsters, die meiden hadden een langere aanloop voor de sprong en mochten daarom starten vanuit de kleedkamer. Dan was je even uit het zicht, daar stond je veilig. We hadden zelfs een codewoord voor het geval hij eraan kwam: 'alarm, alarm'."