Kopgroep-Van der Hoorn opgehouden voor spoorbomen, maar houdt voorsprong

Vandaag is de kortste etappe van deze Giro, maar de oudere kijker weet misschien nog wel dat L'Aquila in 1914 de finishplaats was van een van de langste Giro-etappes ooit: 428 kilometer lang. De winnaar deed 19 uur, 20 minuten en 47 seconden over de rit, die was gestart in Bari.

Giuseppe Azzini was voor de etappe de leider in het klassement, maar hij raakte verdwaald tijdens de beklimming van de Macerone. Enkele uren na de finish werd een grote zoekactie gestart, die pas de volgende ochtend resultaat had.

Azzini werd aangetroffen in een schuur in Barisciano, slapend met zijn fiets naast zich en, volgens de overlevering, een lege fles wijn. "Rijden jullie maar door, ik haal jullie straks wel bij", zou hij hebben gezegd toen hij wakker werd gemaakt.