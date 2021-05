Kromowidjojo als snelste door op EK, ook sterk begin Heemskerk en Kamminga

Busch was in haar serie als derde gefinisht. Met een tijd van 24,85 werd ze in totaal achtste, maar er mogen slechts twee zwemsters per land door naar de halve finales.

Kromowidjojo en Heemskerk, die in dezelfde serie zwommen, tikten daarin als eerste en tweede aan in respectievelijk 24,24 en 24,51. 'Kromo' was veruit de snelste van alle 62 deelneemsters en Heemskerk bleek de vierde tijd te hebben neergezet. Regerend olympisch kampioene Pernille Blume uit Denemarken en de Russin Maria Kameneva nestelden zich nog tussen beide Nederlandse troeven.

Op de eerste dag van de EK zwemmen in Boedapest hebben Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zich op de 50 meter vrije slag moeiteloos voor de halve finales van vanavond gekwalificeerd. Kim Busch zwom ook een goede tijd, maar is toch uitgeschakeld.

Luc Kroon redde het niet op 400 meter vrije slag. De eerste Nederlander die op het titeltoernooi in actie kwam, eindigde in zijn serie in 3.52,93 als zesde en werd daarmee in totaal 24ste van de 49 deelnemers. Voor een plaats bij de topacht, die later vandaag om de medailles zwemt, kwam Kroon een dikke vier seconden tekort.

Geen succes op vlinderslag

Maaike de Waard en Tessa Giele konden op de 100 meter vlinderslag geen potten breken. De Waard keerde in haar serie als tweede, maar stortte in de laatste meters in. Ze tikte als achtste aan en noteerde met 1.00,09 de 24ste tijd.

Giele was een nog wat langzamer en vond zich met haar 1.00,96 als 35ste terug in het klassement na de series. De Zweedse Louise Hansen was veruit de snelste in de voorronde: 57,06.

Imani de Jong was op de 800 meter vrije slag niet bij machte zich onder de beste acht te scharen. Haar 8.48,02 was niet toereikend voor een plek in de finale.

Finaleplaats estafetteploegen

De estafette bracht Nederland wel weer succes. De Nederlandse vrouwenploeg op de 4x100 meter vrije slag (Busch, Kira Toussaint, Marit Steenbergen en Robin Neumann) plaatste zich met de snelste tijd voor de finale: 3.38,20. Denemarken legde in de voorronde beslag op de tweede plaats in 3.38,88, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk.

De mannen bereikten eveneens de eindstrijd. Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Thom de Boer en Jesse Puts, die in hun serie Zwitserland nipt voor moesten laten gaan, noteerden met 3.14,80 de zesde tijd. Italië, de snelste ploeg in het 21 landen tellende veld, was een kleine twee seconden rapper geweest.