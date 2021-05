Versoepelingen overmorgen gaan door, kabinet vindt cijfers goed genoeg

Het kabinet drukt de 'pauzeknop' niet in en daarmee gaan de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels woensdag in. Dat is de uitkomst van overleg vanochtend tussen betrokken ministers en experts. "Wat we in de cijfers zien is een goede daling", zegt demissionair minister De Jonge. "Het is vooral een effect van vaccinatie."

Dit betekent onder meer dat zogenoemde doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen, onder voorwaarden weer open kunnen. Ze mogen één persoon per 10 vierkante meter toelaten. Binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie of een dierenverblijf binnen, mogen niet open.

Sporten en meer

Daarnaast kunnen sportscholen en binnenzwembaden weer open. Maximaal dertig mensen mogen tegelijk binnen. De kleedkamers en douches moeten dichtblijven, behalve bij zwembaden. Ook mag buiten sporten in teamverband weer, maar wel op 1,5 meter afstand. Jongeren tot en met 26 jaar mogen samen buiten sporten zonder afstand te houden.

Muziek- en dansscholen worden ook geopend, voor lessen met maximaal twee personen en een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve voor 18-minners. Ook zijn alle contactberoepen weer toegestaan, dus ook sekswerkers mogen weer aan de slag. Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten kunnen ook open zodat bijvoorbeeld weer bootjes verhuurd kunnen worden.

Terrassen en de bieb

De versoepelingen vallen onder stap 2 van het openingsplan van het kabinet. Buiten dat plan om worden de openingstijden op terrassen verruimd naar 06.00-20.00 uur. Dat is nu nog 12.00-18.00 uur. Daarnaast is in het coronadebat in de Tweede Kamer vorige week afgesproken dat ook bibliotheken weer open kunnen.

De beoogde ingangsdatum van stap 2 was oorspronkelijk 12 mei, maar dat werd eerder door het kabinet al met zeker een week uitgesteld omdat de ziekenhuisopnames nog niet terugliepen.

Vorige week zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie dat de versoepelingen deze week zouden ingaan, mits de cijfers zouden blijven dalen. "Daarom zijn het versoepelingen met een pauzeknop." De cijfers dalen de afgelopen steeds sneller, bleek gisteren uit cijfers van het RIVM.

Verdere stappen

De volgende stap van het openingsplan kan - zoals het er nu uitziet - over drie weken worden genomen, zegt minister De Jonge. Dat gaat onder meer om meer mensen thuis ontvangen, doorstroomlocaties binnen en restaurants. "Maar als de daling heel erg snel gaat, kan het eerder worden."

Ook denkt het kabinet over versoepelingen in het onderwijs. Dit weekend komt daarover een OMT-advies en volgende week neemt het kabinet een besluit.

Bekijk hier de bekendmaking door demissionair minister De Jonge: