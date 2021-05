Vaste, eenmalige vergoeding van 5000 euro voor lichtere aardbevingsschade

In Groningen kunnen mensen binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van 5000 euro voor aardbevingsschade. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bekendgemaakt.

De nieuwe aanpak moet kleine en eenvoudige schadegevallen snel kunnen afhandelen. Volgens het IMG nemen die nu te veel tijd in beslag. De regeling is er alleen voor mensen die nog nooit een claim hebben ingediend of die net een eerste schademelding hebben gedaan. Het gaat om zo'n 200.000 huishoudens.

Wie kiest voor de eenmalige 5000 euro moet foto's maken van de schade en die opsturen naar het IMG. Na de uitbetaling volgt een nulmeting, zodat schade niet nog een keer kan worden verhaald.

Keuze

Het gaat om een keuze, benadrukte bestuursvoorzitter Bas Kortmann bij de bekendmaking van de regeling. "Iemand kan er ook voor kiezen om wel gewoon een schadeopname en beoordeling te krijgen."

Het IMG heeft 1 miljard euro gereserveerd voor de regeling, meldt RTV Noord.