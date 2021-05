De uitzending van 17 mei

Sneller internet door de satellieten van Elon Musk

Vanaf hier lijken het mysterieuze lichtjes en volgens sommigen zelfs ufo's. In werkelijkheid zijn het de duizenden satellieten van miljardair Elon Musk die we aan de hemel zien staan. Ruim een week geleden schoot Musk voor de tiende keer satellieten de ruimte in. Het doel van het project? Dat we allemaal in 2024, overal ter wereld, supersnel internet hebben. Sinds deze week zou het netwerk al beschikbaar zijn in Nederland.