Willem II vult vacante plek onder de lat in met PSV-doelman Ruiter

Willem II neemt doelman Robbin Ruiter over van PSV. De 33-jarige keeper, die bij PSV op het tweede plan was geraakt, tekent voor twee seizoenen bij de Tilburgse club.

De plek onder de lat was vacant in Tilburg na het vertrek van doelman Timon Wellenreuther naar RSC Anderlecht. Bij PSV had Ruiter concurrentie van Lars Unnerstall en Jeroen Zoet.

Ruiter begon zijn profcarrière in 2008 bij FC Volendam en kwam daarna ook nog uit voor FC Utrecht en Sunderland.

Toen de competitie voortijdig werd afgebroken, stond Willem II vijfde in de eredivisie en dat is goed voor een plaats in de tweede voorronde van de Europa League.