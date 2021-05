Oranje-aanvoerster De Goede verruilt topclub Amsterdam voor laagvlieger HGC

"Na vele mooie jaren bij Amsterdam, waar ik met veel plezier en dankbaarheid op terugkijk, heb ik besloten een nieuwe weg in te slaan", licht de 32-jarige De Goede haar transfer toe op de site van HGC. "Ik vind het een uitdaging om bij HGC mijn ervaring en energie in te zetten om het team beter te maken."

De van een polsbreuk herstellende De Goede speelde sinds 2010 voor Amsterdam, waar ze uitgroeide tot een van 's wereld beste hockeysters. In 2018 en 2019 werd ze zelfs uitgeroepen tot de allerbeste. Met Amsterdam, dat afgelopen weekeinde het kampioenschap aan Den Bosch moest laten, won ze naast de twee landstitels ook twee keer de EuroHockey Club Champions Cup (2014 en 2019).

Hockey-international Eva de Goede maakt een opmerkelijke move: de Oranje-aanvoerster verruilt Amsterdam, waarmee ze in 2013 en 2019 landskampioen werd, voor HGC, dat het afgelopen seizoen alleen degradant Laren onder zich wist te houden in de hoofdklasse.

Dat ze sinds anderhalf jaar in Den Haag woont met haar vriend Tim Drummond, die voor het eveneens Haagse Klein Zwitserland uitkomt, heeft mede een rol gespeeld bij haar beslissing van club te veranderen. "Het lijkt me heerlijk om straks op de fiets te kunnen springen en naar de club te kunnen fietsen. Ik hoop extra rust te kunnen pakken, zodat ik me naast mijn avontuur bij HGC volle bak op het Nederlands team kan concentreren."

De Goede, die met Oranje twee keer olympisch goud (2008 en 2012) en één keer zilver (2016) veroverde, liet weten haar interlandloopbaan te verlengen tot en met het WK van volgend jaar, dat onder andere in Amstelveen wordt afgewerkt. Nederland hoopt dan de wereldtitel van 2018 te prolongeren.

De Goede werd met Oranje ook in 2014 wereldkampioen, terwijl ze vier jaar daarvoor met zilver genoegen moest nemen.