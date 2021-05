Portland op slotdag naar play-offs NBA, LA Lakers veroordeeld tot omweg

Daardoor bleef titelverdediger Los Angeles Lakers, dat New Orleans Pelicans met 110-98 klopte, steken op de zevende plek. De ploeg van sterspeler LeBron James kan via de achterdeur alsnog naar de play-offs. In een zogenoemde 'play-in' spelen de nummers zeven tot en met tien uit beide conferences om de vier resterende vier plekken.

Portland Trail Blazers heeft zich in de NBA als de nummer zes van de Western Conference voor de play-offs geplaatst. De 132-116 overwinning op Denver Nuggets in het slotduel van de reguliere competitie volstond.

Al zeker van de een plaats in de play-offs zijn: Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks, Miami Heat (alle Eastern Conference), Utah Jazz, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers en Dallas Mavericks (alle Western Conference).

Golden State Warriors, de NBA-kampioen van onder andere 2015, 2017 en 2018, levert overigens de topscorer van de competitie. Die titel ging voor de tweede keer naar Stephen Curry. De 33-jarige schutter maakte in het slotduel met Memphis Grizzlies 46 punten en kwam uit op een gemiddelde van 32,0 punten per wedstrijd.

"Hij is nog nooit zo goed geweest", zei coach Steve Kerr over Curry, die zich voegde bij Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Wilt Chamberlain die ook meer dan één keer de topscorerstitel op hun naam schreven. De eerste keer dat Curry de meeste punten in de NBA maakte was in 2016.