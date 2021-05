Plofkraak veroorzaakt grote schade aan monumentaal station Apeldoorn

Een plofkraak heeft vannacht een ravage veroorzaakt bij het station van Apeldoorn. Er zit een groot gat in het monumentale stationsgebouw en brokstukken liggen verspreid over zo'n 100 meter.

De plofkraak was rond 03.00 uur. Omwonenden hoorden twee knallen binnen een kort tijdsbestek. De drie daders zouden na de kraak zijn gevlucht op een scooter.

"Ik woon hiernaast. We schrokken ons helemaal de pleuris", zegt een buurtbewoner tegen Omroep Gelderland. "Ik dacht eerst dat er een container voor ons huis was weggeknald. We lagen te trillen in bed."

Bekijk beelden van de ravage in deze video: