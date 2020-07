Oranje-international Tromp op drempel van MLB na promotie bij Giants

San Francisco Giants heeft Oranje-international Chadwick Tromp opgenomen in de selectie voor het eerste team. De Arubaanse catcher is de achtste Nederlander in de huidige MLB.

De 25-jarige Tromp is naar het hoogste team overgeheveld na een goede voorbereiding. "Hij heeft laten zien dat hij ons op het hoogste niveau kan helpen", zei manager Gabe Kapler. "Hij heeft het verdiend en kan ons nog veel laten zien."

Tromp debuteerde in 2016 in Oranje. Hij liet via sociale media weten sprakeloos te zijn: "Dit is meer dan een droom die uitkomt. Dit is nog maar het begin."