Jarige Máxima 'dankbaar' voor de tijd die ze door corona had met gezin

Koningin Máxima vindt dat ze voor de coronacrisis "een beetje te veel" op reis was voor haar werk en is "dankbaar" voor de tijd die ze nu mede door de pandemie met haar gezin heeft doorgebracht. Dat zegt ze in een interview dat ze gaf aan Matthijs van Nieuwkerk in het kader van haar vijftigste verjaardag. Die verjaardag is vandaag.

"Ik moet zeggen: ik reisde een beetje te veel voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje blij dat ik minder moet reizen", aldus Máxima. "Zeker nu er ook twee kinderen uit huis gaan. Dat ik die tijd heb gehad met ze, daarvoor ben ik echt zo dankbaar." Prinses Amalia neemt na haar eindexamen een tussenjaar en Alexia gaat na de zomer een opleiding doen in Wales.

Van Nieuwkerk interviewde Máxima onlangs in Paleis Huis ten Bosch. De makers lieten vooraf weten dat het een "openhartig gesprek" was over het leven, de liefde en het werk. Het volledige interview is vanavond te zien bij de NOS.

De koningin vertelde onder meer over haar werk en wat er voor haar veranderde door de coronapandemie: