Wekdienst 17/5: Eindexamens van start • Koningin Máxima wordt 50

We beginnen met het weer: Er trekken buien over het land met vooral vanmiddag kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 15 graden en er waait een matige westenwind.

Wat heb je gemist?

Het Israëlische leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-Stad. In een korte verklaring spreekt het leger van "uitgebreide aanvallen" op "terroristische doelwitten" in de Gazastrook.

Volgens persbureau AP waren gedurende ongeveer tien minuten explosies te horen en waren de luchtaanvallen zwaarder dan die op Gaza van eerder dit weekend. In de nacht van zaterdag op zondag vielen daarbij volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeker 42 doden.

Ook vanuit Gaza zijn vannacht raketten afgevuurd. Volgens Israëlische media waren onder meer de zuidelijke steden Ashkelon en Beër Sjeva doelwit.

Aan beide kanten is nog niets bekend over eventuele gewonden. Ook is nog niet duidelijk wat de omvang van de schade is.

Ander nieuws uit de nacht: