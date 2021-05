Danjuma speelt duels van 200 miljoen pond: 'In de Premier League ligt de glorie'

Arnaut Danjuma Groeneveld - AFP

Het zijn de wedstrijden van 200 miljoen pond (omgerekend 232 miljoen euro). De inzet bij de play-offs in het Championship, het tweede voetbalniveau in Engeland, is zoals elk jaar torenhoog. De winnende club promoveert immers naar de Premier League, de competitie waar het grote geld te verdienen valt. Als het aan Arnaut Danjuma Groeneveld ligt, is die eer dit seizoen voorbehouden aan Bournemouth. Voor de club van de 24-jarige aanvaller beginnen de play-offs vanavond met het eerste duel in de halve finales tegen Brentford. Individuele onderscheidingen Danjuma kijkt, ongeacht de uitkomst van de play-offs, terug op een goed seizoen. Met vijftien doelpunten is de voormalig NEC'er gedeeld clubtopscorer van Bournemouth, dat hem in de zomer van 2019 voor ongeveer zestien miljoen euro kocht van Club Brugge. Zijn goede prestaties leverden Danjuma in Engeland de nodige individuele onderscheidingen op. Met een grote glimlach somt hij het lijstje op. "Ik maakte het doelpunt van de maand april, was speler van de maand en een paar keer Man of the Match. Maar het meest blij ben ik met de uitverkiezing in het elftal van het jaar van het Championship."

Door verschillende Britse media werd Danjuma eerder dit seizoen al in verband gebracht met een directe overstap naar de Premier League, naar West Ham United of Southampton. "Er is hier en daar inderdaad wat interesse", beaamt hij. "Maar dat is ook logisch. Als je het goed doet, wordt er altijd wel naar je geïnformeerd." "Mijn focus ligt nu alleen niet op een transfer", vervolgt Danjuma. "Dat zeg ik trouwens niet om politiek correct te antwoorden. Mijn hoofddoel is nu gewoon om met Bournemouth terug te gaan naar de Premier League."

Quote Ajax is voor mij een instituut, hoewel ik geen grote fan ben van de eredivisie. Arnaut Danjuma wil vooral graag slagen in de Premier League

"Ik vind dat ik dat aan de club own, of eh... hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik ben echt helemaal Engels geworden", lacht Danjuma. "Juist, ik ben het een beetje verplicht aan de club. Bijna twee jaar geleden hebben ze een grote transfersom voor me betaald en ik wil graag iets terugdoen. De play-offs zijn daarvoor een mooi moment." 'Zal Ajax altijd overwegen' In de voorbije winterstop viel de naam van de linksbuiten ook in Nederland, toen Ajax op zoek was naar een opvolger voor de naar Rusland vertrokken Quincy Promes. De Amsterdamse club informeerde naar zijn beschikbaarheid, maar Danjuma koos ervoor om bij Bournemouth te blijven. "Ajax is voor mij een instituut, een club die wereldwijd wordt gerespecteerd", zegt Danjuma. "Desondanks ben ik, dat mag je best weten, niet zo'n heel grote fan van de eredivisie. Ik wil de eredivisie zeker niet de kop indrukken, maar ik wil gewoon graag terug naar de grootste competitie ter wereld: de Premier League."

Danjuma: "De topvijfcompetities, daar ligt de glorie. Daar wil je jezelf als speler bewijzen. Dat neemt niet weg dat Ajax een mooie club is en als ze op het juiste tijdstip voorbij zouden komen, zal ik dat ook altijd overwegen." Oranje of Nigeria? Heel stiekem had Danjuma gehoopt op een plekje in de voorselectie van het Nederlands elftal, in aanloop naar het komende EK. Maar tevergeefs; zijn naam stond niet op de lijst. Zijn enige twee interlands voor Oranje dateren van het najaar van 2018, toen hij nog speelde voor Club Brugge. "Er is wel contact geweest met mensen van de KNVB. Niet met de bondscoach zelf, overigens", aldus Danjuma. "Ik kijk altijd met een schuin oog naar het Nederlands elftal, maar verder heb ik alleen invloed op mijn prestaties bij de club. Dat gaat bij mijn weten aardig, maar ik selecteer de spelers niet."

Danjuma (links) heeft gescoord in de oefeninterland tegen België - ANP