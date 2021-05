EK langebaan van start: 'Onvoorspelbaar toernooi met Nederlandse kansen'

EK zwemmen begint en 'voelt als examen' voor Nederlandse toppers - NOS

In Boedapest gaan vandaag de EK langebaanzwemmen van start met een recordaantal van 27 Nederlandse deelnemers. Met gevestigde namen, toppers in spe en veel talent. Het wordt een onvoorspelbaar en dus ook leuk toernooi, denkt analist Johan Kenkhuis. "Ik verwacht heel veel van het eerste internationale toernooi in lange tijd", zegt Kenkhuis. "De zwemmers hebben een bewogen anderhalf jaar achter de rug, met in ieder land andere regels en beperkingen als gevolg van corona. Normaal heb je wel een beeld van hoe iedereen er voorstaat, maar dit keer niet." De Nederlandse zwemmers hebben de afgelopen maanden opvallend goede prestaties laten zien. Kenkhuis vertelt van wie hij het meeste verwacht in Boedapest. De gevestigde namen: Kromowidjojo en Heemskerk "Ranomi Kromowidjojo staat er altijd. In trainingswedstrijden is ze op de 100 meter dicht bij haar persoonlijk record gekomen en ze staat er goed voor op de wereldranglijst. Haar grote concurrente Sarah Sjöström is er bovendien niet bij in Boedapest, dus dat is een grote zorg minder." Sjöström, olympisch kampioene en wereldrecordhoudster, brak in februari haar elleboog bij een val op het ijs. Ze hoopt in juni haar rentree te maken in het zwembad.

Van maandag 17 mei tot en met zondag 23 mei

Het verhaal van Femke Heemskerk is bekend: door een positieve coronatest van haar man ontbrak ze op het OKT in Rotterdam en greep ze naast een olympisch ticket op de 50 meter vrije slag. Via de tuchtcommissie van de zwembond dwong ze alsnog een swim-off af tegen Valerie van Roon. En die won Heemskerk in een persoonlijk record. "Op haar 33ste wist Heemskerk nog drie tienden van haar persoonlijk record af te halen. Het is echt ongelooflijk dat ze dat in het staartje van haar carrière nog kan doen", aldus Kenkhuis. "Ze zal dan ook vol vertrouwen en heel gemotiveerd aan de EK beginnen."

Kenkhuis: "Zowel Kromowidjo als Heemskerk heeft goede vooruitzichten. Ze zijn allebei op de top van hun kunnen in wat wellicht hun laatste kunstje is. Veelbelovend." Arno Kamminga versus Adam Peaty Arno Kamminga verraste iedereen door eind vorige maand bij testwedstrijden in Eindhoven als tweede zwemmer ooit op de 100 meter schoolslag onder de 58 seconden te duiken: 57,90. Alleen de Brit Adam Peaty kan snellere tijden overleggen op de langebaan: de olympisch kampioen van 2016 is houder van het wereldrecord met 56,88.

"Kamminga heeft daar een fantastische prestatie geleverd en een brug geslagen naar de onverslaanbare Peaty", vertelt Kenkhuis. "Hiervoor was het Peaty tegen de rest van de wereld. Ik had altijd gedacht dat het pas iets zou worden op de schoolslag als Peaty met pensioen zou gaan. Maar nu hebben we Kamminga." "Ik ben echt benieuwd wat Kamminga gaat doen. Ik denk dat hij nog sneller kan gaan zwemmen", aldus Kenkhuis. Toussaint naar de mondiale top-5? "Net als Arno Kamminga laat ook Kira Toussaint het elke keer weer zien", zegt Kenkhuis. Bij het kwalificatietoernooi in Eindhoven brak ze twee keer het Europees record op de 50 meter rugslag en twee keer het Nederlands record op de 100 meter rugslag. In november noteerde ze in Boedapest bij internationale wedstrijden kortebaan ook nog eens een wereldrecord op de 50 meter.

"Toussaint zit vol in haar progressie en kan op de EK weer stappen maken. Op de Olympische Spelen zal haar concurrentie vooral van buiten Europa komen, uit Australië, de VS en Japan. Ze is nu achtste op de wereldranglijst van de 100 meter. Dit toernooi is een mooi moment om naar de topvijf van de wereld te zwemmen." Extra troefkaarten: De Boer en Korstanje "Van Thom de Boer verwacht ik ook veel", zegt Kenkhuis. "Bij het OKT in december zwom hij een Nederlands record op de 50 meter vrije slag. Ineens doet hij met de grote jongens mee, terwijl hij weinig internationale ervaring heeft en er ook nog een voltijdbaan naast heeft. Hij is technisch en fysiek sterk en maakt ook een nuchtere indruk. Ik denk dat hij wel voor een verrassing kan zorgen."

