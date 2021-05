Corona raakt ook de auto van de zaak

Snelweg - anp

Sinds vorig jaar maart is thuiswerken het devies en ook ná corona zullen werknemers waarschijnlijk minder vaak naar kantoor gaan. Dat heeft gevolgen voor de auto van de zaak. Vorig jaar daalde het aantal zakelijke leasepersonenauto's voor het eerst in jaren, naar 724.000. Nieuwsuur maakte een rondgang langs ruim twintig van de grootste werkgevers van Nederland. Veel bedrijven verwachten dat hun leasewagenpark de komende jaren verder afneemt. Minder dagen naar kantoor 23 grote bedrijven reageerden op een vragenlijst van Nieuwsuur over de toekomst van de zakelijke leaseauto. Bij de meeste organisaties kwamen medewerkers vóór de coronacrisis vier tot vijf keer per week naar kantoor. Gemiddeld verwachten ze dat dat ná corona twee tot drie keer zal zijn. Uit een eerdere enquête bleek al dat bedrijven daarom kantoorruimte willen schrappen. Dezelfde bedrijven houden er rekening mee dat het vele thuiswerken ook gevolgen heeft voor hun wagenpark. De 950 leaseauto's van verzekeraar NN Group reden vóór de coronacrisis gemiddeld 32.000 kilometer per jaar. Na corona is dit naar verwachting nog zo'n 20.000 kilometer. Bij KPN reden de 3000 leaseauto's elk jaar gemiddeld 35.000 kilometer. Het telecombedrijf denkt dat dit met ongeveer een derde gaat dalen. Accountantsbureaubureau KPMG (2424 leaseauto's) houdt rekening met een afname van 27.000 naar 23.000 kilometer per jaar. Ook ABN AMRO, ASML, Arcadis, ASML, ASR, De Volksbank, Essent, HP, Triodos, Unilever en Vattenfall verwachten een structurele daling van het aantal leasekilometers.

Quote Mensen nemen zelf al afscheid van hun leaseauto. woordvoerder CZ

Minder kilometers betekent ook kleinere wagenparken. Want bij veel organisaties geldt: als je te weinig kilometers rijdt, krijg je geen leaseauto meer. Bij verzekeringsmaatschappij Achmea kunnen medewerkers bijvoorbeeld een leaseauto krijgen als ze elk jaar meer dan 15.000 zakelijke kilometers reizen. "De verwachting is dat het aantal medewerkers dat op grond van dit criterium in aanmerking komt voor een leaseauto, zal afnemen", zegt een woordvoerder. Ook ABN AMRO verwacht "dat minder medewerkers een minimum aantal zakelijke kilometers zullen rijden en dat daarmee het aantal leaseauto's af zal nemen". Hoe groot die afname zal zijn, weet de bank niet. Net zomin als KPN: "Maar we weten dat het een significante afname zal zijn." Verzekeraar ASR denkt dat ook medewerkers zélf vaker zullen overwegen om met leasen te stoppen "gezien het feit dat ze minder (zakelijke) kilometers maken en de kosten hetzelfde blijven". Dat zien ze ook bij CZ: "Mensen nemen zelf al afscheid van hun leaseauto en komen liever in aanmerking voor een reiskostenvergoeding." Van de ondervraagde werkgevers waagt alleen de Volksbank (met een leasevloot van 240 auto's) zich aan een percentage. "We verwachten een daling van twee tot vijf procent van het leasewagenpark in de komende jaren."

Private lease juist populairder Het aantal leaseauto's in Nederland nam in 2020 met 1,5 procent toe tot 1.145.000 voertuigen. Maar die groei was vooral te danken aan de stijging van het aantal bestelwagens en private leaseauto's. Private lease groeide met 14 procent naar 214.300 personenauto's. Voor het eerst in jaren nam het aantal zakelijke leaseauto's af: met 2,1 procent naar 724.000.