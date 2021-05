Online prikafspraak voor mensen uit 1965 • VS exporteert 20 miljoen extra prikken

Na vijf maanden lockdown mogen woensdag de pretparken en dierentuinen weer open. Maar een aantal van die zogenoemde doorstroomlocaties zegt iets langer nodig te hebben om weer bezoekers te ontvangen.

"Wij zijn blij dat het weer kan, maar woensdag is te kort dag", zegt een woordvoerder van Walibi Holland. Het pretpark in Biddinghuizen verwacht vrijdag 21 mei weer zijn deuren te openen. "Er moeten genoeg medewerkers zijn, die gaan we nu inroosteren."

Attractiepark Duinrell opent een dag later. "We hebben tijd nodig voor alle interne voorbereidingen", zegt de voorlichter. Het Tikibad is een binnenlocatie en blijft daarom nog voorlopig dicht. Bij mooi weer is het buitenzwembad wel geopend.

De Efteling ontvangt vanaf woensdag weer publiek. Ook hier geldt dat binnenattracties als de Droomvlucht gesloten blijven. Achtbaan de Python is bijvoorbeeld wel toegankelijk, want die staat in de open lucht. "Er moeten nog wat puntjes op de i, maar verder zijn we er klaar voor."

