Laatste onderzoeksfase voor Sanofi-vaccin • Leger staat klaar voor hulp bij het vaccineren

In de strijd tegen het coronavirus wordt in Brazilië het beroemde beeld van Christus ingezet. Het beeld dat over Rio de Janeiro uitkijkt wordt 's nachts uitgelicht met schijnwerpers. Op het beeld is te lezen 'vacina salva' (het vaccin redt).

De actie is bedacht door de beweging Unidos Pela Vacina (Verenigd door het vaccin). Die is opgezet door Luiza Helena Trajano, de voorzitter van een Braziliaanse vrouwengroep. Meer dan 4000 wetenschappers, bedrijven en kunstenaars hebben zich aangesloten bij de beweging om ervoor te zorgen dat er vaccinaties beschikbaar komen in elke uithoek van Brazilië.

Tegen de Braziliaanse president Bolsonaro loopt op dit moment een parlementair onderzoek naar zijn coronabeleid. Volgens critici is dat beleid desastreus en mogelijk zelfs crimineel. Zijn tegenstanders verwijten de president dat hij het virus niet serieus neemt en ze houden Bolsonaro en zijn ministers verantwoordelijk voor de meer dan 400.000 coronadoden in het land.