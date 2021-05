Met toegangstesten publiek welkom bij play-offs Eredivisie • Disneyland Parijs heropent op 17 juni

Disneyland Parijs heeft aangekondigd op 17 juni weer open te gaan. Dat is een gevolg van versoepelingen van de coronamaatregelen die in Frankrijk gaan gelden.

Het pretpark was vorig voorjaar gesloten van 13 maart tot 15 juli en ging opnieuw dicht op 30 oktober. De heropening is al twee keer uitgesteld. Disneyland Parijs is het laatste pretpark van Disney dat nog gesloten was.

Alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zullen van kracht zijn. Of Nederlandse toeristen vanaf 17 juni ook al welkom zijn is nog niet bekend. Frankrijk is door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken als oranje gebied aangemerkt. Voor die landen geldt het advies dat Nederlanders daar alleen naartoe reizen als dat noodzakelijk is.