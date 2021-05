Boris Johnson presenteert 'stap 3' op Twitter • Kabinet hakt knoop door over versoepelingen

Een nationale actie van de Samenwerkende Hulporganisaties voor coronahulp aan kwetsbare landen heeft tot nu toe minder opgeleverd dan verwacht. Op Giro555 is 1 miljoen euro binnengekomen om in die landen sneller te kunnen vaccineren en medische hulp te verlenen.

"In de afgelopen vijf jaar is dat op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie nooit eerder zo laag geweest", zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo. De inzamelingsactie ging woensdag van start. De tussenstand geeft aan wat er tot en met vandaag is opgehaald.

Laszlo heeft een verklaring voor de relatief lage opbrengst: "Veel mensen in Nederland zitten zelf nog met een hoofd vol zorgen door de pandemie. Het kan daarom voelen als 'te veel' om ook te denken aan de situatie van mensen ver weg."

"Ook de omvang van de ramp en de hulp die nodig is kan overweldigend voelen. We voeren dit keer niet voor één land campagne, maar voor alle kwetsbare landen. Nederlanders staan bekend om hun solidariteit en vrijgevigheid. Dat geeft ons vertrouwen in een positief verloop van de rest van de actie." Laszlo zegt blij en dankbaar te zijn voor het geld dat tot nu toe is binnengekomen.