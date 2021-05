Gezin met kindje gered van dak bij brand in Den Haag

De brand ontstond kort na middernacht in de Haagse wijk Benoordenhout. Al snel sloeg het vuur over van de winkel naar het bovenliggende appartement. Een gezin met een klein kind moest met een hoogwerker van het dak worden gehaald.

Vijf inwoners van Den Haag zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat brand was uitgebroken in de winkel waar zij boven en naast wonen. Ze hadden rook ingeademd.

Een overbuurvrouw zegt tegen Omroep West dat er net twee jonge mensen boven de winkel wonen. "Ze hebben dit huis net gekocht, de babykamer was net afgeverfd", vertelt de vrouw. Het gaat naar omstandigheden goed met het stel, zegt ze.

Volgens de vrouw gaat het gerucht dat de brand is aangestoken. Een buurman zou wakker zijn geworden van glasgerinkel en hij zou twee jongens hebben gezien met jerrycans. "Toen stond volgens hem alles vrijwel meteen in lichterlaaie. Twee jerrycans met benzine, dat wil wel fikken. Hoe haal je het in je hoofd? Er zitten hier allemaal woningen boven winkels."

De buurvrouw woont al 23 jaar in de wijk en heeft nog nooit zoiets meegemaakt. "Het is hier normaal hartstikke gezellig. Het is een woonbuurtje, een dorp hier in de stad en dan zie je dit voor je neus gebeuren. Ik zei vannacht tegen m'n man: ik ga verhuizen. Dit is zo naar, ik vergeet die vlammen nooit meer."

Twee woningen uitgebrand

Zes woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een andere locatie. Volgens de brandweer kunnen de bewoners van zeker twee woningen boven en achter de winkel voorlopig niet terug naar huis.

De brand is inmiddels onder controle. Of de brand daadwerkelijk is aangestoken, wordt nog onderzocht.