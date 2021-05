Wie valt er bij Oranje af voor het EK? 'Zou Luuk de Jong niet meenemen'

Afgelopen vrijdag maakte bondscoach Frank de Boer zijn voorlopige selectie van 34 spelers voor het EK bekend . Daarvan moeten er nog acht afvallen. Over zes afvallers is een merendeel van de tafel het eens: Marco Bizot, Joël Veltman, Jeremiah St. Juste, Tonny Vilhena, Kenny Tete en Quincy Promes gaan niet mee. En verder?

Als De Boer er ook zo over denkt, wordt dat een hard gelag voor de aanvoerder van AZ. Dat betekent namelijk dat hij ook het EK met Jong Oranje mist. Ook voor onder anderen Cody Gakpo en Jurriën Timber wordt het spannend, mee met Oranje of een zomer thuis.

Theo Janssen geeft de voorkeur aan een 5-3-2-systeem met Memphis Depay en Donyell Malen als spitsenduo. "Dat werkte uit tegen Turkije niet echt en toen kwam Luuk de Jong", stelt Van Hooijdonk. "Ik denk dat het echt een dilemma is voor De Boer, wel of niet beginnen met Luuk de Jong."

Pierre van Hooijdonk, die Luuk de Jong in de basis op zou stellen: "Frankrijk speelt al jaren met Olivier Giroud voorin. Die is toch niet zo snel? Het ligt eraan wat je ernaast zet. Met Weghorst is geen goede combi. Met Memphis wel. Luuk de Jong heeft in de laatste interlands een belangrijke rol gespeeld."

"Natuurlijk, die overleggen toch samen, Van de Looi en De Boer?", aldus Janssen.

'Weghorst is ongelooflijk'

Een opvallende afwezige in de selectie van Oranje is Ryan Babel. De 34-jarige aanvaller van Galatasaray was een vaste waarde in de groep van Ronald Koeman en daarna ook bij De Boer. Uitgerekend als het grote doel van Babel, het EK, in zicht komt valt hij af, op een moment bovendien dat hij in Turkije weer aan het scoren is.

Jansma vindt dat Steven Bergwijn en Donny van de Beek ook geen plek in de selectie verdienen vanwege gebrek aan speeltijd bij respectievelijk Tottenham Hotspur en Manchester United. Over Wout Weghorst zijn de heren aan tafel het wel roerend eens. De spits van Wolfsburg moet naar het EK.

"Hij presteert al drie jaar op niveau", zegt Afellay. "Iedere keer heeft hij die stap gezet", aldus Janssen. "Ongelooflijk."

Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal over Ali Ibrahim door Frank Heinen, Korter Corner door Marcel van Roosmalen en Eredivisieweekend in vogelvlucht.