Hotel in centrum Amsterdam meerdere keren beschoten

Een hotel in het centrum van Amsterdam is afgelopen nacht beschoten. Op een foto is te zien dat er minstens acht kogelgaten in de voordeur van hotel W Amsterdam in de Spuistraat zitten. Hoe vaak precies geschoten is, is niet bekend. Er is geen melding gemaakt van gewonden.

Rond 03.30 uur vanochtend kwam bij de politie een melding binnen van de schietpartij. Ook in een gevel even verderop zijn kogelgaten te zien, meldt AT5.

De politie doet onderzoek in de straat, direct om de hoek bij de drukke Kalverstraat. Of het om een of meer schutters gaat, is niet duidelijk, meldt NH Nieuws.