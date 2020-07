Zelfportret van Rembrandt brengt 16 miljoen euro op

Een zelfportret van Rembrandt heeft dinsdag 14,5 miljoen pond (16 miljoen euro) opgeleverd bij een veiling van Sotheby's in Londen. Geschat werd dat het werk tussen de 12 en 16 miljoen pond op zou brengen.

Er waren zes bieders op het schilderij, dat overigens maar 22 bij 16 centimeter is. Rembrandt maakt het toen hij 26 was, in 1632. Bijzonder is dat het schilderij maar een van de drie zelfportretten van Rembrandt is dat in privébezit is. Dat blijft zo na de veiling. Wie de koper is, is niet bekendgemaakt.

Rembrandtkenner Jan Six zei dinsdag bij talkshow Op1 ook niet te weten wie de koper is. Wel hoorde hij van verschillende bronnen wat voor soort verzamelaar de nieuwe eigenaar waarschijnlijk is: "Het idee is niet dat het een getrouwe koper is van oude meesters, maar iemand uit de moderne hoek. Dat noemen ze een trophy buyer."

Zondags pak

Opvallend aan het schilderij is verder dat Rembrandt zichzelf in nette kleding heeft afgebeeld. Op andere zelfportretten staat Rembrandt in gewone kleren of in zijn schilderstuniek.

De laatste keer dat een zelfportret van Rembrandt werd geveild was in 2003. Dat werk leverde destijds 6,9 miljoen pond op. In totaal maakte Rembrandt zo'n honderd zelfportretten, niet alleen schilderijen, maar ook etsen en tekeningen.