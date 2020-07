Trainer Stam met Cincinnati uit MLS-toernooi na goal en misser Locadia

Trainer Jaap Stam is er met zijn Amerikaanse club FC Cincinnati niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het 'MLS is Back'-toernooi. Ondanks een doelpunt van Jürgen Locadia werd de ploeg, na een 1-1 eindstand, na strafschoppen uitgeschakeld door Portland Timbers.

Na een doelpuntloze eerste helft in Disney World kwam Portland op voorsprong door een goal van de Pool Jaroslaw Niezgoda, die de eveneens Poolse Cincinnati-keeper Przemyslaw Tyton (voorheen onder de lat bij PSV en Roda JC) na 67 minuten passeerde.

Kort daarvoor was Siem de Jong door trainer Stam in de ploeg gebracht, even later volgde de rentree van Jürgen Locadia. De voormalige PSV'er zat de afgelopen weken aan de kant met een dijbeenblessure, maar ging meteen achter de bal staan toen Cincinnati tien minuten voor tijd een penalty verdiende. Locadia maakte geen fout: 1-1.