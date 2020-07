Wekdienst 29/7: Veiligheidsregio's komen bijeen • Uitspraak zaak Pinkpop-aanrijding

Wekdienst 29/07 - ANP

Goedemorgen! Vandaag komen de 25 veiligheidsregio's bij elkaar om te praten over de corona-ontwikkelingen en doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de man die in 2018 inreed op Pinkpopgangers. Het weer: geregeld zon, met in het noorden een lichte regen. Er waait een zwakke tot matige wind en het wordt 18 tot 23 graden.

Weerkaart 29 juli - Weerplaza

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's komen vandaag bijeen voor een ingelast Veiligheidsberaad over de actuele corona-ontwikkelingen.

De rechtbank Maastricht doet uitspraak tegen de verdachte van het verkeersongeval na Pinkpop in 2018 waarbij een 35-jarige man uit Heerlen om het leven kwam, nog eens drie mensen raakten zwaargewond.

Facebook staat vandaag tegenover het Amerikaanse Congres. Het stelt dat het socialemediabedrijf wordt geconfronteerd met intense concurrentie. Dat staat in de verklaring van topman Mark Zuckerberg die een dag voor de zitting openbaar is gemaakt.

In Saoedi-Arabië begint vandaag de hadj, de bedevaart naar Mekka die iedere gelovige moslim zeker één keer in zijn leven zou moeten maken. Normaal gesproken doen hier meer dan drie miljoen mensen aan mee maar door corona zijn dat er dit jaar maar duizend.

Studenten die hebben meegeloot voor een kamer in de regio Arnhem/Nijmegen horen vandaag of ze één van de vijftig kamers hebben weten te bemachtigen. In plaats van een wachtlijst worden duizenden woonruimtes in deze regio voortaan verloot. Wat heb je gemist? Zeer waarschijnlijk zijn er tijdens de eerste elf weken van de corona-epidemie 50 tot 100 procent meer doden gevallen door covid-19 dan officieel is registreert. Die conclusie trekt het CBS, dat de zogeheten oversterfte via een nieuwe methode heeft berekend. Het CBS schat de totale sterfte vanwege covid-19 op 10.164. Maar omdat het een schatting is, geeft het CBS ook marges aan. Met een zekerheid van 95 procent ligt de sterfte tussen de 8593 en de 11.691. Dat er meer doden zijn gevallen dan officieel door het RIVM geregistreerd, was bekend. Niet iedereen, zeker in het begin van de pandemie, werd getest op het coronavirus. De oversterfte berekenen is een manier om toch zicht de krijgen op alle doden door covid-19. Het CBS kijkt dan hoeveel meer mensen er in een bepaalde periode meer sterven dan gemiddeld in de afgelopen jaren in diezelfde periode.

Ander nieuws uit de nacht: Werkgevers: veel thuiswerken is de nieuwe realiteit: de NOS maakte een rondgang onder de 25 grootste werkgevers. Zij durven nog geen einddatum te plakken op het thuiswerken en bereiden zich erop voor dat er een nieuwe werkrealiteit aanbreekt. Zo denken ABN Amro en Rabobank dat kantoren in de toekomst meer ontmoetings- dan werkplek zijn.

Moeder Tamar roept automobilist op zich te melden: "Ik wil weten: heeft ze omgekeken, heeft ze gemerkt dat er een auto aankwam? Dat soort vragen. En die blijven onbeantwoord. Dat weet alleen degene die in de auto zat", zei de moeder van het 14-jarige Markense meisje in talkshow Op1.

'Recordaantal moorden op milieuactivisten': volgens ngo Global Witness werden er 212 gedood in 2019. Slachtoffers vielen vooral in Colombia en de Filipijnen. Wereldwijd werden 50 mensen doden die protesteerden tegen mijnbouw. En dan nog even dit: De één was ooit de assistent van de ander, maar nu zijn ze in een hevige ruzie beland: de Nederlandse voetbaltrainers Jo Bonfrère (74) en Clemens Westerhof (80). In 1994 was Westerhof bondscoach van Nigeria tijdens het WK voetbal en zou hij 100.000 dollar hebben ontvangen om van Italië te verliezen. Tenminste, dat zou Bonfrère in Nigeriaanse media hebben gesuggereerd. Bonfrère ontkent dat, zijn woorden zouden zijn verdraaid, maar voor Westerhof was die uitleg niet voldoende. Hij sleepte Bonfrère voor de rechter om rectificatie te eisen. Westerhof is zelf trouwens niet vies van omstreden uitspraken doen in de media. In de jaren tachtig gaf hij een interview waarin hij vertelde dat Feyenoord-spelers doping hadden gekregen. De KNVB was niet te spreken over die uitspraken en schorste Westerhof voor zes maanden.

