Europaproof Willem II weet: 'Er staat ons een hele uitdaging te wachten' - NOS

De zon scheen lange tijd onophoudelijk boven het Koning Willem II Stadion. Een uitstekend seizoen leverde Willem II Europees voetbal op, maar bij de start van de voorbereiding werd de ploeg plots opgeschrikt: een van de spelers bleek besmet met het coronavirus. Om wie het gaat, maakt de club niet bekend. "Het is heel vervelend, vooral voor de speler zelf natuurlijk. Hij moet veertien dagen in quarantaine en loopt ook achterstand op", vertelt trainer Adrie Koster bij de eerste groepstraining voor het nieuwe seizoen. "Het is in ieder geval goed dat het geconstateerd is, zodat hij ook anderen niet kan besmetten." 'Europees voetbal, schitterend' Verder is de stemming in Tilburg op sportief vlak zeer goed te noemen. Door de vijfde plaats van vorig seizoen maakt Willem II zich op voor de tweede voorronde van de Europa League. Het zal eraan hebben bijgedragen dat de eerste training in het stadion werd gadegeslagen door zo'n vijfhonderd fans. "Er staat ons een hele uitdaging te wachten", zegt Koster. "We haalden voor de vijfde maal in de clubgeschiedenis Europees voetbal, een unicum dus. Dat is schitterend om naartoe te leven."

Zo'n 500 fans bekeken dinsdag de eerste training van Willem II in het stadion - Pro Shots

Tegelijkertijd waakt de ploeg ervoor te lang op de roze wolk te blijven zitten. De goede prestaties moeten structureel worden. "We moeten het goede van vorig seizoen meepakken, maar ook realistisch blijven", zegt Mike Trésor Ndayishimiye, een van de smaakmakers van de vorige jaargang. "We moeten hard blijven werken." Koster: "Het moet onderling natuurlijk weer gaan klikken. Afgelopen seizoen was dat onze grote kracht, die eenheid. Dat moeten we weer voor mekaar krijgen en daar heb ik alle vertrouwen in." Europaproof Daarom is de selectie al bijtijds Europaproof gemaakt. In de winter werden bijvoorbeeld twee spelers van het tweede elftal van Bayern München transfervrij overgenomen, Derrick Köhn en Kwasi Wriedt. "Wriedt is een grote spits, heel sterk", weet Trésor al. "Hij is ook technisch goed en balvaardig." Daartegenover staat het vertrek van vleugelverdediger Damil Dankerlui, die dinsdag afscheid nam op het veld. Hij is verkocht aan FC Groningen, maar daar werd in een vroeg stadium al op voorgesorteerd. In februari trok Willem II rechtsback Leeroy Owusu van De Graafschap aan. En de enige positie die nog opgevuld diende te worden, die onder de lat, is na vandaag zeer waarschijnlijk niet meer vacant. De naar RSC Anderlecht vertrokken doelman Timon Wellenreuther lijkt te worden opgevolgd door Robbin Ruiter, die bij PSV op het tweede plan was geraakt. "We hoeven er geen doekjes om te winden: die staat hoog op ons lijstje", aldus Koster.

Derrick Köhn (links) en Leeroy Owusu bij de eerste training van hun nieuwe club - Pro Shots