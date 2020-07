Veel thuiswerken is de nieuwe realiteit, zien de grootste werkgevers

Dit blijkt uit een rondgang van de NOS onder de 25 grootste Nederlandse werkgevers. Wel is het de bedoeling dat werknemers elkaar weer vaker ontmoeten. Daar is behoefte aan; sociaal contact wordt nu gemist.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat namens de Rijksoverheid het thuiswerken coördineert, zegt dat iedereen dit doet behalve medewerkers die werkzaam in vitale processen of cruciale beroepen hebben. Dit gebeurt zolang het kabinet dit adviseert.

ABN Amro, Rabobank en de gemeente Amsterdam geven aan dat er op dit moment nog geen einddatum is voor het thuiswerken. De banken en Achmea voorzien dat hun kantoren meer een ontmoetingsplek worden. Ziekenhuizen Amsterdam UMC en St. Antonius in de regio Utrecht gaan er als enige vanuit dat de huidige situatie tot minimaal eind van het jaar zal duren.

Over hoe het najaar eruit ziet, wordt verschillend gedacht. Een volledige terugkeer lijkt uitgesloten, omdat kantoren zijn aangepast op anderhalve meter afstand. Dat betekent vaak per definitie dat niet iedereen tegelijk aanwezig kan zijn.

En dat is volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin een grote verandering. "Na digitalisering is deze verandering in werkpatronen de grootste omslag van de afgelopen jaren. Bedenk dat we al heel lang over dit onderwerp praten en nu in zo'n vier maanden tijd de verschuiving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden."

Dat het thuiswerken op deze schaal kan, komt ook door veel technologische oplossingen. Veel van de ondervraagde werkgevers geven aan dat ze gebruik zijn gaan maken van communicatiesoftware Microsoft Teams, binnen de overheid is er gekozen voor WebEx van Cisco.