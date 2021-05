Drie aanhoudingen na schietpartij Amsterdam, politie vindt automatische wapens

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Amsterdam Nieuw-West. In die wijk werd een geparkeerde auto onder vuur genomen.

Volgens de politie zijn er veel schoten gelost, maar vielen er voor zover bekend geen gewonden. Ook in de ruiten van een woning zaten kogelgaten. Op straat lagen veel hulzen.

De verdachten gingen er na de beschieting in een auto vandoor. Die werd later brandend aangetroffen. De politie hield de drie in een andere auto aan. Daarin bleken ook automatische wapens te liggen.