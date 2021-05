Vier mannen opgepakt voor antisemitische leuzen in Londen, Britse politici fel in veroordeling

Vanuit auto's met Palestijnse vlaggen werden antisemitische leuzen geschreeuwd - screenshot video, BBC

De Britse politie heeft vier verdachten aangehouden , nadat op sociale media een video was verschenen waarin haatzaaiende antisemitische teksten worden geschreeuwd vanuit auto's in een Londense wijk. De auto's, versierd met Palestijnse vlaggen, reden toeterend door een buurt in het noorden van Londen waar veel joden wonen. Een man met een megafoon scandeerde beledigende teksten en riep onder andere op "dochters van joden te verkrachten". Ook Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) deelde de beelden online:

De video leidde tot grote verontwaardiging in Groot-Brittannië. Premier Boris Johnson veroordeelt de antisemitische leuzen. "Er is geen plaats voor antisemitisme in onze samenleving", twitterde hij. "Ik sta achter de Britse Joden die het beschamende racisme dat we vandaag hebben gezien bespaard zou moeten blijven."

Ook andere Britse politici veroordelen het incident. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab noemde het "walgelijk en schandelijk". Ook Labourleider Keir Starmer sprak van een "absoluut walgelijk" voorval en zei dat dit zeker consequenties moet hebben. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, liet weten dat de politie "zijn volledige steun heeft voor hun zero tolerance-aanpak" en kondigde extra politiepatrouilles aan. "Haatmisdrijven zijn niet te verontschuldigen en horen niet thuis in onze stad", zei hij. De vrouw die het konvooi filmde wil anoniem blijven maar vertelde de BBC dat ze moest huilen toen ze zag wat er gebeurde. "Hoe kan dit de wereld zijn waarin we vandaag leven? Ik voelde me bang en ontzet dat zoiets in dit land gebeurt. Wat als ik daar alleen had gelopen terwijl ik iets droeg waaraan ze konden zien dat ik Joods ben? Ik voel me niet veilig in mijn eigen huis." Protesten De vier mannen die nu zijn opgepakt, werden staande gehouden buiten de hoofdstad. Ze worden verdacht van racisme en verstoring van de openbare orde, aldus de politie. "Dit gedrag was ronduit schokkend en zal niet worden getolereerd." Het incident valt samen met een escalatie van gewelddadigheden tussen Israël en de Palestijnen in het Midden-Oosten. Gisteren demonstreerden duizenden mensen in Londen uit loyaliteit met de Palestijnen. De organisatie van het protest riep de Britse regering op om "het brute geweld van Israël en de onderdrukking van het Palestijnse volk niet onbestraft te laten". Afgelopen vrijdag nog sprak de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich stevig uit tegen antisemitische incidenten die zich afgelopen week voordeden tijdens pro-Palestijnse demonstraties in verschillende Duitse steden. In Düsseldorf, Bonn en Mannheim werden synagoges aangevallen en Israëlische vlaggen verbrand.