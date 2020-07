Zuckerberg zal hameren op concurrentie bij verdediging voor Congres

Facebook gaat zich vandaag tegenover het Amerikaanse Congres verantwoorden door te stellen dat het socialemediabedrijf wordt geconfronteerd met intense concurrentie. Dat staat in de verklaring van topman Mark Zuckerberg die een dag voor de zitting openbaar is gemaakt.

Zuckerberg heeft het in de brief over economisch patriottisme. Hij stelt dat Facebook op de Amerikaanse manier succesvol is geworden door met niets te beginnen en producten te leveren die mensen waardevol vinden.

Samen met drie andere Amerikaanse internetbedrijven - Amazon, Apple en Google - zal Zuckerberg door een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden aan de tand worden gevoeld. De vraag die voorligt: zijn ze niet te groot en machtig geworden? En maken andere bedrijven daardoor nog wel kans?

Handelsoorlog

In de brief gaat Zuckerberg ook uitgebreid in op de concurrentiedreiging uit China. "Dat land bouwt zijn eigen versie van internet gebaseerd op heel andere ideeën, en exporteert deze visie."

De topman lijkt zo kritiek van zowel Democraten als Republikeinen te willen pareren. Democraten vinden namelijk dat Facebook te laks omspringt met de verspreiding van fake news. Republikeinen beklagen zich erover dat hun berichten worden gecensureerd.

Amazon

Ook Amazon heeft al voor de hoorzitting een statement naar buiten gebracht. Jeff Bezos stelt daarin dat Amazon ook tegen veel grotere partijen strijdt zoals supermarktketen Wallmart. Hij zegt ook dat het coronavirus een boost heeft gegeven aan alle e-commercebedrijven.

Bezos stelt verder het logisch te vinden dat grote bedrijven onder de loep worden genomen. Hij zegt dat Amazon luistert naar zijn critici en dat als ze gelijk hebben er aanpassingen volgen. "Maar als je in de spiegel kijkt, de kritiek beoordeelt en nog steeds gelooft dat je het goede doet, zou geen enkele kracht ter wereld je van je stuk moeten brengen."