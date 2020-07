Topmannen techbedrijven doen beroep op Amerikaanse waarden

De topmannen van Amazon, Apple, Facebook en Google zullen later vandaag in het Congres alle vier wijzen op het belang van hun ondernemingen voor Amerika. Dat blijkt uit hun openingsverklaringen die zijn gepubliceerd door de commissie die de hoorzitting houdt,

Met een appél op de nationale gevoelens zullen ze zich verdedigen tegen de beschuldiging dat hun bedrijven te dominant zijn en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie. De concerns zijn samen ruim 4000 miljard euro waard op de beurs en verdienen ook tijdens deze coronacrisis nog altijd miljarden dollars.

De hoorzitting is onderdeel van groot onderzoek, waar de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden zich al ruim een jaar mee bezighoudt.

Honderdduizenden werknemers

Volgens Amazon-topman Jeff Bezos is tachtig procent van de Amerikanen positief over zijn bedrijf. Hij wijst erop dat Amazon niet alleen hoogopgeleide mensen in dienst heeft, maar ook juist honderdduizenden anderen die onder meer werken in de distributiecentra. De werkomstandigheden in deze centra liggen wel al lange tijd onder vuur en die zorgen zijn door de coronacrisis alleen maar groter geworden.

Daarnaast wijst hij erop dat er veel concurrentie is in de e-commerce en dat het succes van de webwinkel ook afstraalt op de kleinere bedrijven die hun waren via Amazon aan de man brengen. Hiervan zijn er wereldwijd 1,7 miljoen actief, zegt hij. Ook zegt Bezos dat het terecht is dat zijn bedrijf kritisch wordt gevolgd. "Het is onze verantwoordelijkheid dat we dit soort onderzoeken zeer succesvol doorkomen."

Apple-topman Tim Cook zegt dat zijn bedrijf alleen in de VS zo succesvol had kunnen worden. Cook noemt de smartphonemarkt "zeer competitief" en noemt hierbij buitenlandse concurrenten als Samsung en LG. Wel is Apple samen met Google de enige die ook een succesvol mobiel besturingssysteem heeft.

Verder benadrukt de Apple-topman dat ontwikkelaars in de App Store zelf de prijs van hun apps mogen bepalen en geen kosten betalen om in de 'etalage' te mogen staan. Ook Cook vindt het terecht dat er kritisch naar zijn bedrijf wordt gekeken, maar hij wil "geen concessies doen op de feiten".

Economisch patriottisme

Mark Zuckerberg, topman van Facebook, zegt ook dat zijn bedrijf wordt geconfronteerd met zware concurrentie. Hij stelt dat Facebook op de Amerikaanse manier succesvol is geworden door met niets te beginnen en producten te leveren die mensen waardevol vinden. Verder zegt hij dat Instagram en WhatsApp zo succesvol konden worden doordat ze zijn gekocht door Facebook; critici vinden dat Facebook hierdoor te machtig is geworden.

Ook benadrukt Zuckerberg dat Facebook staat voor Amerikaanse waarden en hij waarschuwt dat China zijn "eigen versie van het internet bouwt", gebaseerd op andere ideeën. De app wordt niet letterlijk genoemd, maar hier gaat het vrijwel zeker om de concurrentie die Facebook ervaart vanuit TikTok, een socialemedia-app van Chinese makelij.

Producten relevant voor Amerikanen

Google-topman Sundar Pichai zegt dat de diensten die zijn bedrijf aanbiedt, niet mogelijk waren geweest zonder de "lange traditie van Amerikaanse innovatie". Ook benadrukt hij dat zijn onderneming bijdraagt aan de Amerikaanse maatschappij door producten te bouwen die relevant zijn voor gebruikers in het land.

Ook hij stelt dat zijn bedrijf werkt in een "zeer competitieve markt". Volgens hem geldt dit zowel voor de zoek- als advertentiemarkt.