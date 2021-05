Directeur Hamdi weg bij gedegradeerd ADO Den Haag: 'Missie niet geslaagd'

Vicevoorzitter Edwin Reijntjes van aandeelhouder HFC ADO Den Haag neemt de taken van Hamdi op interim-basis over.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi heeft per direct zijn functie als algemeen directeur van ADO Den Haag neergelegd. Onder zijn leiding degradeerde de club na dertien jaar uit de eredivisie.

Hamdi volgde in augustus 2019 Mattijs Manders op als algemeen directeur. Hij genoot het vertrouwen van grootaandeelhouder United Vansen. Vorig seizoen hing ADO al aan een zijden draadje, maar doordat de competitie voortijdig werd beëindigd vanwege het coronavirus, bleef de club in de eredivisie.

Onder aanvoering van technisch adviseur Martin Jol werd afgelopen zomer flink geïnvesteerd. Maar hoeveel geld er ook in de selectie werd gestoken, de resultaten bleven uit. En dat leidde al vroeg in het seizoen tot het ontslag van trainer Aleksandar Rankovic en onder Ruud Brood werd het niet beter. Ook buiten het veld was het onrustig.

Niet geslaagd

"Onze sportieve missie met het eerste elftal is niet geslaagd", zei Hamdi in een persbericht. "De degradatie is voor eenieder, maar zeker ook voor mij, een enorme teleurstelling. Met mijn vertrek wil ik tevens (financiële) ruimte bieden aan de club en een nieuwe aandeelhouder, om met een nieuwe CEO te bouwen aan een toekomstig succesvol team op het veld."