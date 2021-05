LIVE: Martens met Barcelona hard op weg naar winst in Champions League-finale

Lieke Martens is met FC Barcelona hard op weg de Champions League te winnen. De Spaanse voetbalsters staan in de finale met 4-0 voor tegen Chelsea, de club waar Aniek Nouwen volgend seizoen onder contract staat.

Al binnen de minuut stond Barcelona op voorsprong in Göteborg. Martens schoot de bal in eerste instantie op de lat, maar in de rebound was het via de voet van Chelsea-speelster Melanie Leupolz wel raak.

De wedstrijd was nog geen kwartier oud toen de 2-0 al op het scorebord stond. Alexia Putellas schoot raak vanaf de penaltystip. Even later was het opnieuw raak voor Barcelona. Dit keer was het Aitana Bonmatí die keepster Ann-Katrin Berger verschalkte.

Bij de 4-0 was er opnieuw een rol weggelegd voor Martens. Ze passeerde knap haar directe tegenstandster en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Bonmatí, die alleen nog hoefde binnen te tikken.

Vierde Nederlandse

De 28-jarige Martens kan na Marleen Wissink (in 2002 met Frankfurt), Annemiek Kiesel-Griffioen (in 2009 met Duisburg) en Shanice van de Sanden (tussen 2018 en 2020 drie keer met Olympique Lyonnais) de vierde Nederlandse voetbalster worden die de Champions League wint.