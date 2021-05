Droom wordt werkelijkheid: Martens wint Champions League met Barcelona

Lieke Martens heeft haar grootste droom verwezenlijkt door met FC Barcelona de Champions League te winnen. De Spaanse ploeg was in de finale veel te sterk voor Chelsea: 4-0.

De 28-jarige Martens is na Marleen Wissink (in 2002 met Frankfurt), Annemiek Kiesel-Griffioen (in 2009 met Duisburg) en Shanice van de Sanden (tussen 2018 en 2020 drie keer met Olympique Lyonnais) de vierde Nederlandse voetbalster die de Champions League wint.

"Ik tekende hier (bij FC Barcelona, red.) om de Champions League te winnen, het is mijn grootste droom", zei Martens vooruitblikkend op de finale. Om die droom uit te laten komen, moest enkel Chelsea nog verslagen worden.

Glansrol

In de finale, die in het Zweedse Göteborg gespeeld werd, was er een glansrol weggelegd voor Martens. Al na enkele seconden liet de Oranje-international zich zien met een fraai schot. In eerste instantie stond de lat een doelpunt nog in de weg, maar in de rebound was het wel raak, via het been van Chelsea-speelster Melanie Leupolz.