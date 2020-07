CBS: tot twee keer meer coronadoden dan geregistreerd

Het aantal mensen dat is overleden aan covid-19 is hoogstwaarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger dan geregistreerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, nadat het een nieuwe methode heeft gebruikt om de zogeheten oversterfte vast te stellen.

Van oversterfte wordt gesproken als er meer mensen overlijden dan normaal in die tijd het geval is. Dat er meer mensen zijn overleden aan corona dan officieel geregistreerd is overigens al sinds het begin van de uitbraak bekend.

Het gaat om de periode van 9 maart tot en met 24 mei. In die elf weken lag de oversterfte volgens het CBS tussen 8593 en 11.691. Deze aantallen zijn het minimale en maximale aantal mensen dat is overleden door corona.

In dezelfde periode werden 5900 covid-doden geregistreerd. Slachtoffers die niet getest waren, zitten daar dus niet bij. Het CBS concludeert daarom dat er bij elke tien geregistreerde dodelijke slachtoffers nog eens vijf tot tien meer mensen overleden aan corona. Het CBS tekent erbij aan dat deze conclusie met 95 procent zekerheid getrokken kan worden.

Vooral in de eerste fase van de corona-uitbraak zijn er waarschijnlijk relatief veel mensen overleden aan corona zonder dat de sterfgevallen als zodanig in de statistieken terechtkwamen. Dat heeft ermee te maken dat er in het begin nog niet zo veel werd getest.